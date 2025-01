Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Benavides comanda tra le moto, Al Rajhi vicino al sorpasso su Lategan. Macik vince tra i camion

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.32 AUTO – Lo svedese Ekstrom firma il miglior tempo al rilevamento del km 94 con 1’21” di margine su Al, che continua a guadagnare terreno su(6° a 3’44”) ed è ormai a pochi secondi dal sudafricano nella lotta per il primato nella classifica generale virtuale.11.30– Martinha vinto l’undicesima. Il ceco ha chiuso con il tempo di 2:22:41, precedendo Zala (+2.07) e Koolen (+0.07). Fuori dalla top 3 Van den Brink, quarto a +2:54, e Loprais, quinto a +4:26. La vittoria è ormai in tasca.11.28– Siamo ormai nelle ultime battute dello stage. I passaggi al km 112 vedono al momento Schareina al comando con 56 secondi sue 1:24 su Van Beveren. Quarto Brabec a 3:22, quinto Cornejo Florimo a 5:06. Al km 81era primo con 2 secondi su Schareina e 19 su Van Beveren.