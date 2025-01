Oasport.it - LIVE Ceske Budejovice-Perugia, Champions League volley in DIRETTA: gli umbri a fatica vincono il primo set, 25-27

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-2 Muroooooooooooooo Ishikawaaaaaaaaaaa!però sta facendo tantain ricezione4-1 Diagonale da zona 4 Lestina da zona 43-1 Errore al servizio3-0 Out il diagonale di Ishikawa da zona 42-0 Muro Lestina1-0 Errore al servizio25-27 Out la pipe di Brichta,si aggiudica con tantailset25-26 Errore al servizio25-25 Errore al servizio24-25 Errore24-24 Diagonale di Rodrigues ma quanti sprechi di23-24 Pallonetto sulle mani del muro di Semeniuk da zona 423-23 Diagonale out di Herrera22-23 Errore al servizio21-23 Diagonale di Semeniuk da zona 421-22 Errore al servizio21-21tempo Sedlacek a chiudere un’azione rocambolesca20-21 Diagonale vincente di Semeniuk da zona 420-20 Murooooooooooooooo Semeniuuuuuuuuuuuuuuuk20-19 Mano out Brichta da zona 219-19 Murooooooooooooo Loseeeeeeeeeeer! Si sblocca19-18 Out iltempo di Loser18-18 La parallela di Lestina da zona 417-18 Ace Rodrigues16-18 Diagonale vincente di Brichta da zona 415-18 Invasione15-17 Ace Emmer14-17 Fallo di seconda linea di Herrera13-17 Diagonale vincente di Herrera da seconda linea13-16 Errore al servizio12-16 In rete l’attacco di Brichta12-15 Out l’attacco di Semeniuk da zona 411-15 Errore al servizio10-15tempo Solè10-14 Errore al servizio9-14 Out la pipe di Rodrigues9-13 Fallo di seconda linea di Rodrigues9-12 Mano out Semeniuk da zona 49-11 Tocco vincente sul muro di Brichta da zona 28-11 Diagonale di Ishikawa da zona 48-10 Errore al servizio7-10 Diagonale Ishikawa da zona 47-9 Errore al servizio7-8 Errore al servizio6-8 Mano out Herrera da seconda linea6-7tempo Sedlacek5-7 Errore al servizio5-6 La pipe di Lestina4-6 Mano out Lestina da zona 43-6 Errore al servizio3-5 Errore al servizio2-5 Diagonale stretta di Herrera da seconda linea2-4 Errore al servizio1-4tempo Loser1-3 Vincente Ishikawa staccato da rete da zona 41-2 Mano out Brichta da zona 40-2 Mano out Herrera da seconda linea0-1tempo Loser18.