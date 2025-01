Oasport.it - LIVE Ceske Budejovice-Perugia 0-3, Champions League volley in DIRETTA: gli umbri vincono in Cechia e sono ai quarti di finale!

19.44: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata!19.42: In casa15 punti di Ishikawa, 12 a testa per Herrera e Semeniuk, 10 per Loser. Per ilBudejowice nessun giocatore in doppia cifra, 9 opunti per Brichta e Rodrigues, 8 per Sedlacek19.41: Ha faticatonei primi due set, litigando con il servizio e con la ricezioone ma è riuscita a tirarsi fuori dai guai grazie ad una buona partita delle sue bande Semeniuk e Ishikawa. Bene anche Loser16-25 L'errore al servizio delregala la vittoria alla Sir Sicoma Monini che dunque è aididie resta a punteggio pieno in tutti i sensi: 15 punti, 15 set vinti e zero persi finora16-24 Primo tempo Taylor-Parks15-24 Parallela vincente da seconda linea Herrera15-23 Primo tempo Taylor-Parks14-23 Errore al servizio14-22 Errore al servizio13-22 Muroooooooooooooooo Solèèèèèèèèèèèèèèèèè13-21 Errore al servizio13-20 Errore12-20 Aceeeeeeeeeeeeeeee Loseeeeeeeeeeeeeeeeeer12-19 Errore al servizio12-18 Primo tempo Sedlacek11-18 Aceeeeeeeeeeeeeee Ishikawaaaaaaaaaaaaaaaaaa11-17 Mano out Ishikawa da zona 411-16 Errore al servizio10-16 Primo tempo Loser10-15 Mano out in pipe di Rodrigues9-15 Mano out Ishikawa da zona 48-14 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Semeniuuuuuuuuuuuuuk8-13 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Semeniuuuuuuuuuuuk8-11 Vincente Brichta da zona 47-11 Diagonale di Rodrigues da zona 46-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Herreraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa6-10 Errore al servizio6-9 Parallela vincente di Rodrigues da zona 45-9 Aceeeeeeeeeeeeeeee Loseeeeeeeeeeeeeeeer5-8 Out Rodrigues da zona 45-7 Mano out Herrera da zona 25-6 Primo tempo Sedlacek4-6 Vincente Ishikawa da zona 44-5 Primo tempo Sedlacek3-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii3-4 Primo tempo Herrera da seconda linea3-3 Primo tempo Taylor-Parks2-3 Errore al servizio2-2 Muro di Brichta1-2 Errore al servizio0-2 Muroooooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiii0-1 Vincente Herrera da seconda linea 19.