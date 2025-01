Oasport.it - LIVE Biathlon, Individuale femminile Ruhpolding 2025 in DIRETTA: tanti errori nella prima metà di gara

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.50 Wierer entra al primo poligono con 21? di ritardo dalla testa14.49 Zeroserie per Samuela Comola.14.49 Jeanmonnot non sbaglia neppure in piedi e passa inposizione con 22? su Baserga e 46? su H.Oeberg.14.48 Zero di H.Oeberg che chiude lacon due. Il tempo della svedese potrebbe essere comunque competitivo.14.48 4/5 per Braisaz-Bouchetserie. H.Oeberg entra al poligono per l’ultima volta in questa.14.47 Zero per Preuss!! La tedesca passa in testa con 9 decimi di vantaggio su H.Oeberg.14.46 Zero a terra di Elvira Oeberg che però ha 2.1? di ritardo da Hanna.14.45 Doppio zero per Vobornikova che dopo due poligono è seconda con 4 decimi di ritardo da H.Oeberg.14.45 Altro errore per Michela Carrara che chiude lacon 16/20 con un bersaglio sbagliato per ogni serie.