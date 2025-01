Ilgiorno.it - Limbo Superbonus. La rabbia dei residenti: "Hanno preso i soldi senza autorizzazione"

Leggi su Ilgiorno.it

"Citolto idal cassetto fiscalealcuna". Il110% colpisce anche Fizzonasco, all’ex quartiere Friza oggi Borgo delle Betulle. Una realtà residenziale dove vivono circa 80 nuclei famiglie. Qui in ballo ci sono iprelevati dal cassetto fiscale degli inquilini e la cessione del credito. "Non cimai chiesto, a voce che o per iscritto, l’al prelievo dal nostro cassetto fiscale e alla cessione del credito - racconta uno degli inquilini, Pietro Milani - siamo in unassurdo. Non conosciamo lo stato dei lavori. Per questo abbiamo denunciato il fatto alla Guardia di Finanza. Viviamo in un cantiere da tre anni con il timore di sapere cosa accadrà deitolti dai nostri cassetti fiscali". Le denunce, diverse, sono state presentate nel 2023 ma ad oggi gli inquilini ancora nonricevuto novità.