Lettera aperta di Nicchi Nicotra e Mori al Presidente del Consiglio Comunale di Arezzo

Gentile,Con la presente, noi, cittadini die individui che in passato hanno avuto il privilegio di ricoprire ruoli nelle istituzioni rappresentative del nostro Comune, esprimiamo una profonda preoccupazione in merito alla revoca della concessione della Sala Rosa del Palazzoper la proiezione del documentario “Maidan – La strada verso la guerra”, realizzato dal giornalista Vincenzo Lorusso.Siamo turbati dalle motivazioni che hanno portato a questa decisione, in particolare dal fatto che il documentario sia stato giudicato in base a preconcetti, senza essere neppure visionato, e da etichette riduttive come “filo-russo” e “filo-Putin”. È inaccettabile che i cittadini divengano trattati come incapaci di valutare autonomamente il contenuto di un film che, non essendo vietato dalla legge, non dovrebbe essere sottoposto a censura.