Ilrestodelcarlino.it - L’elicottero bielica che volerà su San Lazzaro (Bologna): quando e perché

Sandi Savena (), 16 gennaio 2025 – In arrivo un grande elicottero nei cieli di San. Infatti tra martedì 21 e domenica 26 gennaio un elicotterosori cieli del comune in provincia di. Non si tratterà però di di un’operazione di polizia o di una esercitazione bensì dell’inizio dei lavori di rifacimento della linea elettrica di alta tensione Colunga-Calenzano da parte di Terna. Nello specifico il velivolo trasporterà nove sostegni tubolari di grandi dimensioni che saranno installati all’interno del territorio comunale. Le operazioni si svolgeranno durante le ore mattutine ma potrebbero estendersi anche a quelle del primo pomeriggio. Dopo la conclusione dei lavori a San, il cantiere di Terna si sposterà a Monterenzio e Monghidoro.