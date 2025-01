Ilgiorno.it - Le Trottoir chiude dopo 32 anni: “Dimora di artisti, ma Milano se ne frega. Una decisione del Comune”

Leggi su Ilgiorno.it

, 16 gennaio 2025 – ‘Le32. Il locale di piazza XXIV maggio a, diventato celebre nel corso degliper aver ospitatoe scrittori illustri, tra cui soprattutto Andrea Pinketts, tirerà giù la serranda il prossimo 30 gennaio. Palazzo Marino, che è proprietario del dazio in cui si trova il bar ristorante, ad agosto 2023 aveva infatti messo a bando gli spazi che sono poi stati assegnati a Taboga Sas, società che gestiste l'Osteria dei Binari di via Tortona. L'arrivo del nuovo locale , ‘Il Casello dei Binari, inevitabilmente vuol dire chiusura per ‘Le’. Le, addio a piazza XXIV maggio: al suo posto l’Osteria dei Binari. “Non ce ne andiamo, faremo causa al” L’annuncio sul web L’annuncio della chiusura è arrivato via web, sul sito internet del locale.