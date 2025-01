Uominiedonnenews.it - Le Leggi Del Cuore, Anticipazioni: Julia, Pablo E Camilo Costretti A Lavorare Insieme!

Ledelscopre cheè stato assunto nello studio legale. Ora lei,lavorano tuttie di conseguenza non mancano forti attriti!Ledelprosegue e, nel corso delle puntate,si ritroverà aconaccetterà di collaborare con lo studio legale e accetterà nuovi casi per riabilitare la sua fama. Questo porteràa sentirsi piuttosto a disagio nel contesto. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Ledel: dove eravamo rimasti?Dario affrontae lo accusa di aver avuto una relazione con Jimena, invitandolo a stare lontano da lei. L’aggressività diè la conferma delle preoccupazioni di Ivan, che chiede adi prestare attenzione a Jimena perché potrebbe aver intrapreso una relazione con un uomo violento e possessivo.