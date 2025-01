Le Grandi squadre | Il Grande Real Madrid 1956-1960

Leggi su Ilnerazzurro.it

Nella classifica dellepiù forti di tutti i tempi, ildi fine anni ’50 entra di diritto ai primi posti. Tra ile il, ilvince di seguito ben 5 coppe dei campioni. Di certo non si può parlare di “fortuna” quando si raggiungono simili risultati, ma il fatto di avere in squadra deifuoriclasse come Francisco Gento, Ferenc Puskas e Alfredo Di Stefano, ha aiutato ila dar vita a questo fantastico periodo d’oro.I numeri parlano da soli : nella massima competizione calcistica europea, le “merengues” riescono a vincere tutte e 17 le partite casalinghe, aiutati anche dal fantastico supporto dei 125.000 tifosi, giocando in un’atmosfera davvero da brividi al Bernabeu.Nella prima finale contro contro il Reims , ilvince in rimonta 4-3 , nel 1957 battono l’ACF Fiorentina per 2-0, nel 1958 a Bruxelles vincono 3-2 contro l’AC Milan e nel 1959 a Stoccarda superano nuovamente il Reims per 2-0.