Lanazione.it - Le ’candele’ brillano di gioia. Gli alunni scrivono alla Segre. E lei li ringrazia di proprio pugno

Leggi su Lanazione.it

Il seme della memoria germoglia con successoscuola media ’Viani’. I ragazzi hanno seguito un percorso incentrato sulla figura della senatrice a vita Liliana, sopravvissutabarbarie dei campi di sterminio nazisti. I giovani, colpiti dstoria di quella che, all’epoca della tragedia, era quasi una loro coetanea, hanno scritto didelle lettere – una per ciascuno studente –senatrice. E lei, nonostante la teoria di impegni che il suo ruolo comporta (e l’età avanzata.) ha trovato il tempo di rispondere. "La classe 3D ha intrapreso un percorso per approfondire la figura della senatrice – spiega la scuola –; l’attività ha previsto la lettura ad alta voce del testo per ragazzi scritto dstessa senatrice ’Scolpitelo nel vostro cuore’, racconto attraverso il qualeripercorre la propria vita e l’esperienza nel campo di sterminio ad Auschwitz".