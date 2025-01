Inter-news.it - Lautaro Martinez segna e si scusa: ma l’Inter lo ha ormai ritrovato – CdS

Ancora in gol ieri sera, che prima hato e poi si èto con il suo pubblico per le troppi polveri bagnate di questa stagione. Masembra averlo– È unsempre piùquello di queste ultime settimane enon può soltanto che gioire. Certo, resta l’amarezza per il risultato finale di ieri sera col Bologna, ma per la Beneamata averla vena realizzativa del suo bomber e capitano vale parecchio., nella serata di ieri, hato e poi si èto con il suo pubblico per la prima parte di stagione opaca. Per lui adesso i sigilli stagionali sono nove, tre nelle ultime cinque partite tra Cagliari, Milan e appunto Bologna. Il numero 10, che ha dato però sempre segni di leadership e di impegno a mai finire, sta finalmente ritrovando la sua normalità: ossia la spietatezza sotto porta.