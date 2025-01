Ilprimatonazionale.it - L’attualità del mito di Antigone contro la tirannia del politicamente corretto

Roma, 16 dic – Alcuni racconti particolarmente rappresentativi delle virtù umane sono capaci di solcare i secoli e ispirare decine di generazioni differenti. Le gesta degli eroi della guerra di Troia ad esempio ancora oggi ispirano alla creazione di libri e film. Allo stesso modo, diversi episodi di quella stessalogia hanno a suo tempo dato il La a una vivace creazione culturale che trovò la sua più importante manifestazione nella tragedia greca. Di questo genere teatrale, ritenuto ancora oggi non a torto una delle più alte dimostrazioni del genio creativo umano, Sofocle fu uno degli esponenti principali, tramandando ai posteri storie drammatiche come quella di Edipo o della grandiosa figura femminile di.La storia diin particolare, libera cittadina che si oppone alla tirannide dello zio Creonte, può ancora oggi ispirare l’essere umano in una ricerca della virtù che si libera delle catene imposte dal pensiero dominante, dal potere costituito.