L' attacco alla sinagoga di Bologna? Inventato | sconcertante Francesca Albanese

Di mestiere fa la relatrice speciale dell'Onu sui territori palestinesi occupati. Di vocazione è specializzata nella difesa ad oltranza dei signori della guerra che dal 7 ottobre 2023 sono tornati a sognare lo sterminio del popolo ebraico. Torna a farsi ascoltare sulla rete, che già ha al suo attivo numerose imprese contro Israele. Nelle ultime ore è riuscita persino ad intervenire su quanto accaduto nei pressi delladi, anche se chiudendo occhi e orecchie. La relatrice dell'Onu che dovrebbe diffondere parole di pace, ha seminato zizzania su X pur di negare quanto accaduto nel capoluogo emiliano, (denunciato persino da post dei maggiorenti del Pd come Bonaccini, il sindaco Lepore e altri che nei giorni scorsi parlavano di assalto proprio). In realtà è stata un'azione tentata, non riuscita appieno nei suoi obiettivi, solo perché c'era un presidio di forze di polizia.