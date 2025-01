Secoloditalia.it - L’Anpi premia un terrorista palestinese pluricondannato: l'”encomio” della sezione di Vicenza

Leggi su Secoloditalia.it

Iniziativa assolutamente esecrabile dell’ Anpi di. L’associazione nazionale dei partigiani d’Italia ha deciso di consegnare una tessera onoraria a Marwan Barghouthi,. Non è un abbaglio, la lodandinamanifestazione è esplicita. Per la giornata di oggi, giovedì 16 gennaio alle ore 18, laAnpi “N. Boscagli” di, si legge, consegna “l’attestato di amico”a Marwan Barghouthi. Sempre in collegamento da Ramallah, a ricevere l’attestatto ci saranno i familiari dele la presidente di Assopacepalestina, Luisa Morgantini. A completare il quadro, in collegamento da Roma, Tina Marinari, coordinatrice delle campagne Amnesty International, e Miriam Gagliardi che introduce l’incontro.Proprio in queste ore che si mettono a punto i dettagli di una tregua fra Israele e Hamas che possa segnare il primo passo verso la pace, l’iniziativa delsuona stonata proprio per il curriculum dell’ospite a cui si conferisce un premio.