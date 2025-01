.com - Lala, il nuovo singolo del cantautore è Bratislava

è il titolo deldi, in cui ilracconta un amore tormentatoDal 17 gennaio sarà disponibile, ildi, fuori per Indaco Records / Virgin Music Group. Un brano che racconta con intensità e sincerità un amore tormentato, la difficoltà di comunicare e la ricerca di un equilibrio dopo il crollo emotivo. Il testo si snoda tra la consapevolezza della perdita e il tentativo di elaborare il dolore, con metafore potenti come il cuore lanciato nel Danubio, simbolo di un gesto estremo per liberarsi dal peso delle emozioni. L’immagine del dado che rotola, ripetuta nel ritornello, riflette, invece, un destino incerto, lasciato ormai nelle mani del caso.La produzione musicale accompagna perfettamente il contenuto del brano, che alterna momenti di introspezione a passaggi più intensi, creando un’atmosfera capace di amplificare il coinvolgimento dell’ascoltatore.