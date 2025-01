Amica.it - L'abbraccio toccante di Ben Affleck alla figlia Violet davanti alla villa a Pacific Palisades, risparmiata dai terribili incendi di Los Angeles

Sollievo e tenerezza: c’è tutto in quellodi Bensua. Il divo del cinema è stato immortalato in un momento molto delicato. È appena tornato nella suadi, una delle zone più colpite dagliche stanno devastando la California del Sud. La sua abitazione, che lui aveva lasciato alcuni giorni fa, si è salvata dalle fiamme. Una notizia che poteva festeggiare in un solo modo: stringendo a sé la. Negli scatti il divo appare in tenuta casual., la primogenita nata 19 anni fa dall’amore con Jennifer Garner, ha una mascherina che le copre naso e bocca per non respirare i fumi che avvolgono il cielo di Los. E proprio lei, la sua primogenita, ha voluto accompagnare il genitore sul posto quando ha saputo che la sua casa non era stata ridotta in cenere come è successo ad altre star.