Sport.quotidiano.net - LA VITTORIA GRANATA. Ecco dove ha brillato il Pontedera. Decisivi i recuperi palla sul Sestri

Il motivo delladiLevante dopo l’analisi dei numeri del match è così riassumibile: onore al, che ha giocato una buona gara, ma complimenti al, che ha avuto il merito di centrare la porta e vincere su un camponon son riuscite Entella, Perugia e Gubbio, ehanno faticato big come Ternana (gol-partita al 47’ del secondo tempo su rigore di Cicerelli) e Torres (rete dell’1-2 al 45’ del secondo tempo di Fischnaller). Scendendo nel dettaglio, la squadra di Menichini ha vinto la partita sui(arma in cui in realtà i liguri sono maestri in Serie C) che sono stati ben 22 nella metà campo avversaria contro 12. Lasciare il possessoagli avversari (57% contro 43%) è servito aiper coprirsi e fare male nel momento del recupero del pallone, come confermano le numerose occasioni avute nella ripresa, ad esempio quelle di Ladinetti dopo pochi secondi, Ianesi su cross di Vitali, Ianesi sudi Italeng, Sala e Van Ransbeeck nel finale, cui vanno aggiunte le due nitide occasioni di Italeng e Scaccabarozzi nel primo tempo.