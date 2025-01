La terra trema scossa di 35 gradi | Tanta paura ma nessun danno

Ilrestodelcarlino.it - La terra trema, scossa di 3,5 gradi: "Tanta paura ma nessun danno"

L’Alto Ferrarese hato ieri pomeriggio, alle 16:34. Unadi terremoto di magnitudo 3.5, con epicentro a Finale Emilia, è stata chiaramente percepita soprattutto a Cento e nelle frazioni, nonché in parte anche a Terre del Reno, Bondeno e Vigarano. Nel modenese, l’epicentro è stato segnato da scaffali di supermercati traballanti e lampadari delle case che dondolavano, anticipati da un boato che ha fatto presagire laimminente. A Camposanto, sempre nel modenese, laè stata avvertita con particolare intensità. Tra i comuni più colpiti dallac’è Cento, dove molti cittadini si sono riversati in strada da case, uffici e posti di lavoro. Il sindaco di Cento, Edoardo Accorsi, impegnato nel suo ufficio in Municipio al momento della, ha immediatamente rassicurato i cittadini tramite i social media.