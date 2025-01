Ilfattoquotidiano.it - La schifosa violenza sulle attiviste a Brescia non cade certo come un fulmine a ciel sereno

Ciò che hanno subìto nella Questura dile militanti di Extinction Rebellion èdonne, fondata sulla sicurezza dell’impunità, anzi del sostegno, da parte del governo e degli apparati dello Stato. I poliziotti ahanno replicato quanto avvenuto Genova nel 2001.I militanti di XR avevano compiuto una bellissima iniziativa non violenta davanti allo stabilimento Breda Leonardo, per protestare contro il traffico di armi con Israele. Traffico che continua, nonostante le dichiarazioni false e ipocrite del governo. Così sul pennone davanti alla fabbrica per un po’ di tempo è stata innalzata la bandiera della Palestina. La polizia è intervenuta in forze, ha catturato uno per uno i manifestanti assolutamente pacifici e li ha trasferiti in questura. Lì sono rimasti per ore e molte e molti hanno subito fogli di via e denunce assurde, tra le quali persino quella di detenzione di esplosivi, per qualche fumogenoquelli normalmente ammessi negli stadi.