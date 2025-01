Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni settimanali dal 18 al 24 gennaio 2025: Curro parte per il fronte, Manuel chiede a Jana di sposarlo

Leggi su Superguidatv.it

Cosa ci riserveranno le puntate Lain onda nella settimana dal 18 al 24? Riflettori puntati su, che prenderà una decisione clamorosa che lascerà tutti senza parole. Negli episodici sarà spazio anche per, protagonisti di una rivelazione clamorosa.Lavuole arruolarsicomunica la sua intenzione di arruolarsi come volontario per la guerra in Europa.La notizia dell’arruolamento diarriva come un fulmine a ciel sereno e colpisce tutti a La. Nessuno riesce a comprendere i motivi di quel gesto impulsivo e rischioso, ma sembra che niente possa fargli cambiare idea. Martina è devastata dalla decisione del giovane. Tutti – aCruz e Lorenzo – cercano di farlo ragionare, ma sembra che il ragazzo sia irremovibile.