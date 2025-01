Ilfattoquotidiano.it - “La Meloni? Una donna al potere non vuol dire che le cose migliorino. Per essere elette devono diventare peggio di un uomo”: Skin degli Skunk Anansie si sfoga

“An Artist is an Artist” è il singolo che segna il ritorno della rock band britannica. Un brano che fa da apripista ad un nuovo progetto discografico e a un tour che toccherà anche l’Italia il 7 marzo per poi tornare per 7 date a luglio., la leader del gruppo, ha rilasciato una intervista a Il Corriere della Sera. Il titolo del brano è eloquente “un artista è un artista” e non è stato scelto a caso: “La gente sta dimenticando cosa vogliaartista: fa parte della persona, l’artista e? ispirato da tutto. E c’e? anche un po’ di rabbia: l’artista sono io e i tuoi stupidi commenti su Instagram non mi cambieranno (.) Siamo oltre il punto di non ritorno. Credo che la gente smettera? di usare i social. Io l’ho fatto, per me ora sono solo uno strumento di lavoro e, se potessi, li abbandonerei“.