Panorama.it - La Marina Usa battezza le nuove portaerei

Lamilitare statunitense ha annunciato a chi intitolerà due future navi. Si tratta di una tradizione americana ormai consolidata che vedere lecon i nomi di ex presidenti. Durante una cerimonia tenutasi alla Casa Bianca il 3 gennaio scorso, il Segretario dellaCarlos Del Toro ha presentato due futuredella classe Gerald R. Ford che porteranno i nomi Uss William J. Clinton e Uss George W. Bush, in onore del 42° e 43° presidente degli Stati Uniti. Per tradizione la sigla “Uss” sta per United States Ship, letteralmente “Nave degli Stati Uniti”, esattamente come la sigla “Hms” per le unità inglesi indica “Her Majesty's Ship, nave di sua Maestà”. Del Toro ha dichiarato: “La loro eredità durerà attraverso queste, che fungono da formidabili piattaforme dedicate alla salvaguardia della nostra sicurezza nazionale e al rafforzamento della nostra determinazione a proteggere questa nazione da chiunque minacci le nostre libertà e il nostro stile di vita”.