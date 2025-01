Tuttivip.it - “La madre e il padre…”. Grande Fratello, Shaila choc su Helena: l’ha detto a Luca. “Che orrore”, è bufera

Anche dopo l’eliminazione diPrestes dalla casa del, lunedì scorso, il suo nome continua a essere al centro di accesi dibattiti. Se da una parte alcuni gieffini, come Javier Martinez, Zeudi Di Palma,Calvani e Amanda Lecciso, ne sentono la mancanza e ricordano con affetto l’amica, dall’altra parte emergono critiche taglienti da parte diGatta e Lorenzo Spolverato., in particolare, ha attirato l’attenzione e le critiche del pubblico per alcune dichiarazioni giudicate insensibili e fuori luogo. Durante un confronto conCalvani prima della nuova puntata,ha sollevato il tema della presunta protezione di cuiavrebbe beneficiato da alcuni concorrenti. Tuttavia, il pubblico non ha apprezzato la freddezza con cui la ballerina ha toccato un aspetto delicato della vita della modella brasiliana: la sua difficile infanzia senza genitori.