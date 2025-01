Ilnapolista.it - La leggendaria partitella tra LeBron e Michael Jordan, “avevo 16 anni ma quello immarcabile ero io”

“Eravamo io,James,, Antoine Walker, Penny Hardaway, Ron Artest eFinley.”. Questa “” è una mezza leggenda del basket. Si è giocata davvero, ma non ce ne sono prove video. (Oggi sarebbe virale in un nanosecondo). Ma dopodi “racconti” e passaparola, ne ha parlato direttamente, nell’ultimo episodio del podcast “New Heights” con Travis e Jason Kelce.James dice che la partita si è giocata nel 2001. Nel corso degli, sui social sono apparse foto sgranate della partita che mostrano James econdividere il campo.“Innanzitutto, MJ, Antoine Walker e il resto di quei ragazzi non lasciavano scendere in campo i più giovani.16, ero al secondo anno di liceo e ci vuole un po’ per entrare in campo. Di solito è quando i più grandi si stancano e non vogliono più giocare”.