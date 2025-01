Quotidiano.net - La Lega di nuovo compatta. “La squadra non si cambia”. Scoppia la pace Salvini-Zaia

Roma, 16 gennaio 2025 – È vero che Fratelli d’Italia ha avuto un risultato importante in Veneto alle ultime Europee ed è anche vero che Giorgia Meloni è a capo del partito di maggioranza relativa che, però, non ha neppure un governatore al Nord. Ma “sbaglia a pensare di poter fare la voce grossa con noi – spiegava ieri un maggiorente del Carroccio poco fuori Montecitorio, dove si è svolto, via Zoom, il Consiglio federale della– perché senza lail governo non c’è. E per noi, prima viene la, poi tutto il resto, anche il governo”.Chi l’avrebbe mai detto che sarebbe finita così, con un Consiglio federale compatto con il Doge veneto, Luca, e con il segretario federale, il vicepremier Matteo, che solidarizza con lui e parla di “totale sintonia” e di “che vince non si, laè con”.