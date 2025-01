La Juventus non molla | il nuovo acquisto arriva dal Milan

Leggi su Sportface.it

Lanonla presa e continua a seguire il giocatore: ilcolpo di mercato puòre direttamente dalsono pronte ad affrontarsi diin questo weekend. Le due squadre si sfideranno in campionato nel 21° turno di Serie A, dopo due settimane dalla semifinale di Supercoppa Italiana disputata il 3 gennaio in Arabia Saudita.A Riyadh sono stati i rossoneri ad avere la meglio, grazie a un rigore di Christian Pulisic e un autogol sfortunato di Federico Gatti –ti nel giro di cinque minuti – che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio bianconero siglato da Kenan Yildiz.Questa volta, però, ladovrà fare di tutto per vincere, visti gli ultimi risultati: in campionato, la squadra di Thiago Motta è reduce da tre pareggi consecutivi contro Fiorentina, Torino e Atalanta e anche la zona Champions inizia a non essere più così sicura.