Secoloditalia.it - La “guerra” dell’archeologo contro il British Museum: “Riporterò in Egitto la Stele di Rosetta”

Leggi su Secoloditalia.it

Intervista scoppiettante su ‘La Ragione‘: “Renderò miserabile la vita del, del Louvre e del Neuesdi Berlino. Ci devono restituire i tre grandi reperti sottratti illegalmente: ladi, lo Zodiaco di Dendera e il busto di Nefertiti”. Ad ingaggiare battaglia è Zahi Hawass, battagliero archeologo 77enne. Non è un caso che nel mondo sia noto come un vero Indiana Jones, complice anche il suo solito cappello a falde larghe e la camicia di jeans dal sapore avventuriero. Così come abbiamo iniziato ad apprezzarlo da almeno 30 anni. E’ un volto dell’logia mondiale, entrando nelle case di milioni di persone con i documentari sull’Antico. Ma nella vita, prima che divulgatore, è stato ministro delle Antichità e soprattutto archeologo. E ancora oggi lo è.