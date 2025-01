Secoloditalia.it - La grappa italiana salvata dall'”attacco” svedese. Lollobrigida: bloccato l’illecito “kit fai da te”

Laè salva. Un nuovo importante risultato per la tutela delle nostre eccellenze viene segnalato dal ministro Francesco. Bloccata in Svezia la produzione di aromi per la produzione fai-da-te di: un prodotto che violava le normative utilizzando impropriamente l’indicazione geografica ‘’ e diciture ingannevoli come ‘Gran Riserva Superiore’. A rendere nota l’operazione è il ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste sul suo profilo Facebook.: “Importante risultato per la tutela delle nostre eccellenze”A individuare il prodotto e a bloccarlo è stato l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (Icqrf). “Grazie al protocollo di intesa con Amazon, la vendita del prodotto è stata subito interrotta, e con il supporto delle autorità svedesi ne è stata sospesa anche la produzione.