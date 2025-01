Ilrestodelcarlino.it - La dedica di Leka ai tifosi: "Se la meritano"

Davvero un bel compleanno per Spiroe Giacomo Baioni che hanno compiuto gli anni durante questa trasferta – martedì il coach, ieri il vice – che hanno preparato bene la partita e cominciano a vedere i frutti del loro lavoro. Sette vittorie nelle ultime otto, ma quella di ieri sera vale davvero molto, tre giorni dopo la battaglia con Brindisi e con rotazioni ancora ai minimi termini per le assenze di Parrillo e Lombardi: "I ragazzi – raccontafelice – hannoto a me e a Baioni questo successo perché abbiamo fatto il compleanno uno dopo l’altro in queste 48 ore lontano da casa, io rimbalzo laa Eric Lombardi che è rimasto a casa malato e anche aiche sono venuti numerosi da Pesaro in un giorno lavorativo. Tanto di cappello a loro per il sacrificio, sono contento che li abbiamo ripagati con questi due punti".