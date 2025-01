Iodonna.it - La coppia ha scelto un nome persiano dal significato speciale

Kian Salemi Pretelli. Così, su Instagram, Giulia Salemi e Piepaolo Pretelli, diventati genitori, hanno presentato il loro bambino appena nato. Lasi è mostrata sui social con il neonato tra le braccia rivelando il. Giulia Salemi, dall’infanzia complicata ai reality in cerca del vero amore X Leggi anche › Giulia Salemi è incinta, in arrivo il figlio con Pierpaolo Pretelli Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono diventati genitoriChe il piccolo stesse per venire alla luce, i follower lo avevano capito da un “dettaglio”: l’assenza social di Giulia Salemi.