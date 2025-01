La bufala di Zelensky e l’acquisto di una villa di lusso a Saint Barthelemy

Leggi su Open.online

Circola la solita “notizia” secondo cui il presidente ucraino Volodymyravrebbe acquistato unadisull’isola di, nota come “l’isola dei miliardari” e frequentata da figure di spicco come Jeff Bezos ed Eric Schmidt. A sostegno di questa affermazione sono stati diffusi anche presunti documenti che confermerebbero. Si tratta di un ennesimo episodio di disinformazione e propaganda contro l’Ucraina.Per chi ha frettaL’agenzia immobiliare che si è occupata dellanega che sia stata acquistata dao chi per lui.L’agenzia riporta che larisulta acquistata da dei clienti francesi non collegati a.Il documento d’acquisto che sostiene la narrazione è falso.Il notaio citato nel documento smentisce di essersene occupato e indica il documento come falso.