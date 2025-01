Ilrestodelcarlino.it - La banda del tombino colpisce ancora. Razziato un negozio di alimentari

Ladelspaventa i negozianti di Bellaria. Proprio a ridosso dell’Isola dei Platani, lì dove in via Perugia l’altra sera si è consumato l’ennesimo furto in una attività che fa il paio con quanto successo al Mana Sushi la sera precedente. Questa volta a finire nel mirino è stato undi. Un market di via Perugia dove nella notte tra lunedì e martedì unadi malviventi si è intrufolata dopo avere spaccato la vetrata con unritrovato abbandonato vicino all’esercizio. Si è trattato di unamolto assetata, dal momento che i ladri una volta sfondato l’ingresso delsi sono fiondati sugli scaffali dei superalcolici: letteralmente razziati dallache ha così sottratto un gran numero di bottiglie di superalcolici per un valore complessivoin via di quantificazione.