Ilnapolista.it - Kvaratskhelia sosterrà domani le visite mediche col Psg (Le Parisien)

Leggi su Ilnapolista.it

Secondo quanto riportato da Le:All’inizio della settimana, Napoli e Psg hanno concordato il trasferimento diper circa 70 milioni di euro, esclusi i bonus. Secondo le nostre informazioni, l’ala sinistra si sottoporrà alle suequesto venerdì e poi firmerà il suo contratto con il Psg. Sarà impegnato fino al 2029 con il club della capitale. Il georgiano, che ha salutato i suoi compagni del Napoli ieri, è atteso nelle prossime ore a Parigi. Dopo le, formalizzerà il suo arrivo in seguito alla conferenza stampa di Luis Enrique, questo venerdì alle 13. Kvara non sarà disponibile per la 18esima giornata di Ligue 1 e non giocherà in Champions contro il City. Dovrebbe fare il suo debutto al Parco dei Principi il 25 gennaio contro il Reims.L'articololecol Psg (Le) ilNapolista.