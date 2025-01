Terzotemponapoli.com - Kvaratskhelia saluta Napoli: ”E’ stato un grande onore indossare questa maglia, un giorno racconterò…”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Khvicha. E lo fa con un video da brividi sui social in cui ripercorre la sua avventura in azzurro: “Cari napoletani, è difficile e doloroso, ma è arrivato il momento di dirci addio. Qui ho trascorso un periodo straordinario. Insieme abbiamo accumulato tanti ricordi e vissuto emozioni incredibili.è stata casa mia, dove grazie a ognuno di voi mi sono sentito veramente bene. Ripercorro nella mente il cammino che abbiamo vissuto insieme ed è molto emozionante. Ricordo il mio primo gol e le sensazioni che non dimenticherò mai. Le vostre emozioni folli, i cori, l’energia, che erano sempre speciali, sia in casa che in trasferta.è una città che vive di calcio, e sonofelice di essereparte distoria. Qui ho imparato tanto sia in campo che fuori, sono cresciuto come persona e come atleta.