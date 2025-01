Bergamonews.it - Kossonou out, Kolasinac squalificato: l’Atalanta per il Napoli deve ridisegnare la difesa

Zingonia. Senza pace. Da un anno e mezzo a questa parte, quandosi trova ad avere problematiche di profondità della rosa, anche solo per una partita o due, capita puntualmente in. Esattamente come accadrà contro il, sabato (18 gennaio) alle 20:45, in un match potenzialmente decisivo per lo Scudetto al Gewiss Stadium. Per il quale, al momento, Gian Piero Gasperini ha gli uomini contati.Partiamo dalle assenze certe: di quella di Odilon Kossounou abbiamo già detto, sarà uno stop che nel migliore dei casi richiederà oltre un mese, una quarantina di giorni, se non dovesse essere operato. Lo si scoprirà dopo il consulto a Barcellona, dove è stato anche El Bilal Touré ad agosto 2023, quando aveva subito un infortunio al tendine che lo ha portato a finire sotto i ferri e stare fermo quattro mesi, lo stesso tempo che dovrebbe passare ai box l’ivoriano qualora si decidesse di intervenire chirurgicamente.