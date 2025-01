Liberoquotidiano.it - Kolo Muani, effetto-domino alla Juventus: cosa può cambiare, la svolta per Thiago Motta?

La strategia dellasu Vlahovic era chiara da tempo: diminuire il suo minutaggio per fargli capire che non sarebbe stato più indispensabile d'ora in avanti. Per dare sostanza a questa diminuzione era già prevista la seconda fase della manovra: l'arrivo di un altro centravanti. Così da dare a, “sicario” dell'operazione il cui “mandante” è Giuntoli, un modo di mettere Vlahovic in panchina (magari già sabato contro il Milan) senza passare per matto. Lanon è riuscita ad acquistare nessuno perché non c'era spazio a bilancio- proprio per colpa del costo spropositato di Vlahovic- e allora ha aggirato il problema replicando il formato già usato in estate con il Porto per Conceicao: prestito secco con la promessa di essere acquistato al giusto prezzo (30-35 milioni) a giugno.