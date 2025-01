Kievesplosioni durante visita Crosetto

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.36 Esplosioni e sirene antiaereo sono state udite a Kiev nel giorno delladel ministro della Difesae del premier britannico Starmer, impegnati in bilaterali nella capitale. Tuttavia dalla Farnesina assicurano che non c'è alcun allarme e che gli incontri proseguono regolarmente nel pomeriggio, quandoincontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Zelensky e Starmer hanno firmato la cosiddetta "partnership dei 100 anni". "Non vi abbandoneremo",ha detto Starmer