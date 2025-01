Ilfattoquotidiano.it - Kanye West mostra il seno della moglie Bianca Censori sui social e finisce nella bufera per le critiche

Nuovaper il controverso. Il produttore e rapper è stato criticato ferocemente dopo aver condiviso per qualche minuto, prima di cancellarla, suiuna foto hot. Nello scatto la donna indossava un bikini che ben poco spazio lasciava all’immaginazione. Lo scatto è statoto ai 20,3 milioni di follower del profilo ufficiale Instagram di. E ancora una volta l’artista è stato inondato diper come condivida la, “in bella”.Tra i commenti si legge “quale uomo normale vorrebbe fare una cosa del genere?”, “non riesco a immaginare di mettere qualcuno veramente amato, in bellain quel modo” e poi “mi dispiace, ma un uomo che fa questo a suanon ama sua”. Il tema è sempre lo stesso ossia di come venga sessualizzata ripetutamentee l’uso che se ne fasua immagine.