Calciomercato.it - Juventus, nuova bufera Thiago Motta: “Le vedove di Allegri” | ESCLUSIVO

Le ultime sullanel programma Ti Amo Calciomercato.it in onda sul nostro canale youtube: “Genialata dia Bergamo”“Ha fatto benissimo in questi anni e l’Inter è cresciuta, ma a Inzaghi manca un po’ di genialità”. A ‘Ti Amo Calciomercato.it’, programma in onda sul canale youtube di CM.IT, Enzo Bucchioni ha lanciato una frecciata al tecnico dell’Inter fermata ieri in casa dal Bologna nel recupero della diciannovesima giornata di Serie A.Juve: “Ledi” (LaPresse) – Calciomercato.itRestando sugli allenatori, a sorpresa ma non troppo è a rischio esonero Raffaele Palladino, autore fin qui di una stagione più che ottima alla guida della Fiorentina. Ma in casa viola i problemi sono extra-campo: “C’è un non amore tra Palladino e il Ds Pradé”, sottolinea Bucchioni a ‘Ti Amo Calciomercato.