Juve Cambiaso al Manchester City | il retroscena della clamorosa trattativa – ESCLUSIVA

, Andreanel mirino del: svelato un clamorosoal: il– SerieanewsAndreaè uno dei giovani talenti più interessantintus. Dopo il suo arrivo a Torino, il terzino sinistro ha avuto alti e bassi, ma le sue qualità non sono mai state messe in discussione. Oggi, però, il suo nome è legato a una possibile cessione, con ilche si è fatto sotto con una proposta interessante.Pep Guardiola, infatti, sarebbe molto interessato al calciatore, e il club inglese avrebbe stanziato una cifra importante di 60 milioni di euro per acquistarlo.Un’offerta che, teoricamente, potrebbe far vacillare lantus, ma la strada per la cessione sembra tutt’altro che semplice.