Liberoquotidiano.it - JTI Italia è Top Employer per il quindicesimo anno consecutivo

JTI, realtà di riferimento nel mercato del tabacco, si conferma per il 15esimotra le aziende Top, ottenendo il prestigioso riconoscimento anche nel 2025. Il premio, assegnato alle aziende che si distinguono per le eccellenti strategie e politiche HR, evidenzia l'attenzione della società verso il benessere e la felicità dei propri dipendenti, da sempre considerati al centro della cultura aziendale di JTI. La certificazione è stata ottenuta anche a livello europeo e globale, sottolineando l'impegno dell'azienda, ine nel resto del mondo, nel garantire un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e rispettoso per tutte le sue risorse. JTI, infatti, si distingue da sempre per l'impegno costante nel creare un ambiente di lavoro equo e inclusivo.