Liberoquotidiano.it - Joao Fonseca, il dritto che manda in tilt Sonego: inizio da incubo per gli italiani | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un bruttodi mattinata (italiana) per i tennisti impegnati nel secondo turno degli Australian Open. In attesa del match tra il detentore del titolo e numero 1 al mondo Jannik Sinner contro il modesto l'australiano Schoolkate (sulla carta, non sono previste sorprese), fari puntati sue du partite decisamente molto combattute. Da una parte Lorenzocontro il brasiliano, dall'altra Matteo Berrettini contro Holger Rune. E in entrambi i casi, il primo set ha lasciato molto amaro in bocca ai tifosi. Tie break fatali sia per Sonny sia per Il Martello. In una Melbourne che sembra sempre più Rio de Janeiro, con la torcida brasiliana scatenata a sostegno del 18enne enfant prodige del tennis mondiale (e in predicato di contendere i prossimi slam al duo Sinner e Alcaraz)spreca tanto, compresi 2 palle break e nel quarto game e due set point tra decimo e dodicesimo game.