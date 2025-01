Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner si allena e spunta "John": commozione sul campo da tennis

Il prossimo impegno perè quello contro l'australiano Tristan Schoolkate. Non insormontabile l'avversario, considerando che occupa la posizione numero 173 del ranking, ma che comunque avrà la spinta del pubblico di casa, abbastanza focoso e a tratti fastidioso per rumore tra un punto e l'altro.si concentra sul match in programma domani, giovedì 16 gennaio, alle 9 italiane, e intanto, nella giornata di martedì, è sceso inguidato con i fiditori Simone Vagnozzi e Darren Cahill, anche lui un altro australiano, per preparare la prossima sfida. Durante la sessione in, però, c'è tempo anche per qualche momento di leggerezza. Cahill, infatti, ha fatto entrare inil padre, 84enne ex giocatore di football, che si è fermato inper salutarlo e per scambiare due chiacchierare.