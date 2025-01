Inter-news.it - Italiano: «Bologna bravo! Sempre un orgoglio uscire imbattuti da San Siro»

Né vincitori né vinti a Sanper il recupero della diciannovesima giornata di Serie A. Inter-termina 2-2 e Vincenzo Italiaa la prestazione dei suoi.– Al termine di Inter-Vincenzodichiara su Dazn: «Finalmente siamo riusciti a tenere botta nei minuti di recupero. Siamo stati bravi, non abbiamo rischiato nulla, abbiamo anche aggiunto qualcosina sulla linea difensiva. Dovevamo portare a casa questo risultato, abbiamo aggiunto un bel punto alla nostra classifica dopo una bella prestazione. Èmotivo die felicità andare via da Sane con una prestazione degna di quello che si è visto in campo. Raggiungiamo quota trenta punti, era quello il nostro obiettivo».nel post partita di Inter-TUTTI COINVOLTI – Vincenzoprosegue: «Ci teniamo tanto nel coinvolgere tutti i ragazzi.