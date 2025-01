Scuolalink.it - Istruzione, tecnologie digitali e l’intelligenza artificiale: il nuovo volto della scuola contemporanea

Negli ultimi decenni, il progresso tecnologico ha trasformato profondamente ogni aspettosocietà, includendo il mondo dell’. Dalla realtà virtuale ai sistemi di intelligenza, lestanno ridefinendo le modalità di apprendimento e insegnamento. L’obiettivo non è solo quello di migliorare le metodologie didattiche tradizionali, ma di ripensare lacome un ambiente inclusivo, interattivo e orientato al futuro. Leimmersive come la realtà aumentata (AR) e la realtà virtuale (VR) stanno guadagnando terreno, consentendo esperienze educative più coinvolgenti e multidimensionali. Allo stesso tempo, strumenti innovativi come le stampanti 3D e gli ologrammi trasformano concetti astratti in applicazioni concrete, stimolando creatività e pensiero critico.