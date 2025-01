Inzaghi | Proteste? Gli arbitri possono errare proprio come nelle ultime due partite!

Leggi su Inter-news.it

L’ostico Bologna ferma l’Inter a San Siro, impedendole di andare a -1 dal Napoli. Dopo il pareggio della diciannovesima giornata Simoneanalizza il momento dei suoi ragazzi.LA PRESTAZIONE – Simonesu Dazn al termine di Inter-Bologna: «Complimenti al Bologna, che è un avversario difficile da affrontare. La squadra ha fatto un’ottima gara secondo me. Venivamo da un tour de force ma la squadra ha lottato, ha creato tante occasioni e ha concesso il giusto. Chiaramente, sui due gol, soprattutto sul secondo nato da una rimessa laterale, dovevamo posizionarci meglio. Ma poi abbiamo avuto tante occasione per andare sul 3-2 e non dimentichiamoci che siamo andati sotto su una deviazione in area e abbiamo preso il 2-2 su una palla deviata da un nostro giocatore. La squadra è sempre stata in partita, ha fatto quello che doveva fare.