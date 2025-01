Ilnapolista.it - Inzaghi: «È normale che abbiamo un po’ di amaro in bocca, abbiamo avuto situazioni per fare il 3-2»

Leggi su Ilnapolista.it

Simonea Dazn dopo Inter-Bologna 2-2.«Complimenti al Bologna avversario difficile da affrontare. L’Inter ha fatto un’ottima gara, venivamo da un tour de force,lottato, siamo stati bene in campo, chiaramente sui due gol doveva posizionarci meglio,tante occasioni peril 3-2, preso il 2-2 su deviazione. La squadra sempre stata in partita, c’è rammarico ma dobbiamo rispettare l’avversario cheincontrato».«Ècheun po’ diinsituazione dove potevamoil 3-2, il Bologna è squadra organizzata, fisica, noifatto gara molto dispendiosa, fatto due gol di ottima fattura, in lacunepotevamomeglio».Dopo l’1-1 arrivavate con grande facilità nell’area del Bologna.«preso il 2-2 su una rimessa, potevamo schierarci meglio.