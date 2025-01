Ilgiorno.it - Intervento in urgenza nella sala ibrida: "Successo importante"

Leggi su Ilgiorno.it

Primoinall’interno di una delle sale operatorie ibride del Circolo di Varese inaugurate a novembre. Si è trattato di un’operazione di chirurgia vascolare, eseguita su un’ottantenne giunta in Pronto Soccorso a Cittiglio per la rottura di un voluminoso aneurisma dissecante dell’arco aortico. Una patologia che richiede un delicatodi inserimento di una endoprotesi. "Abbiamo chiesto e subito ottenuto il permesso di procedere all’in una delle due sale ibride, quella con la dotazione tecnologica dedicata in particolare all’ambito cardiovascolare - spiega Matteo Tozzi, direttore della Chirurgia vascolare - la tecnologia in dotazione in quellainfatti permette una tale qualitàvisualizzazione delle immagini anatomiche da agevolare moltissimo l’atto chirurgico".