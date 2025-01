Inter-news.it - Inter-Sassuolo Femminile 1-1, il tabellino della partita di Coppa Italia

è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-1: questo ilvalida per l’andata dei quarti di2024-2025.PARI ALL’ANDATA – Latra, andata dei quarti di, è finita 1-1. Dopo un primo tempo finito a reti inviolate, anche per merito del portiere neroverde Lonni, nella ripresa il match trova anche i gol. Ci pensano le subentrate Elisa Polli da un lato, quello nerazzurro, e Lana Clelland per il. Al 76’ l’attaccante dell’Women irrompe in area di rigore e trafigge Lonni, ma all’83’ la rete di Clelland a raggiungere le nerazzurre. Ora ritorno a Reggio Emilia. Di seguito ildi1-1 – IL(4-3-1-2): Baldi; Bartoli, Milinkovic, Förd?s, Robustellini; Pavan (69’ Bugeja), Pedersen (59’ Schough), Karchouni (59’ Tomaselli); Detruyer; Wullaert (80’ Csiszar), Cambiaghi (69’ Polli).